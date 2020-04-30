«7 месяцев бурных фантазий и сказок позади»: бывший муж Лолиты назвал развод победой

Пятый супруг певицы Лолиты Дмитрий Иванов назвал развод с артисткой победой. Напомним, 30 апреля артистка и тренер по сквошу официально перестали нести друг перед другом юридические обязанности: разбирательства по этому делу тянулись с октября 2019 года. В интервью для Вадима Такменева Лолита заявила, что ее не интересует справка о расторжении брака, ведь ментально с Ивановым она развелась еще давно.

В последний день апреля и Лолита, и Дмитрий стали свободными людьми. После заседания на личной странице в Instagram тренер по сквошу заявил, что очень благодарен своей команде, а также подметил – развод с Лолитой для него – настоящая победа.

больше по теме Лолита открыла шампанское сразу после развода с Дмитрием Ивановым По словам ее адвоката Сергея Жорина, звезда находится на седьмом небе от счастья.

«7 месяцев бурных фантазий, сплетен и сказок, позади! Я пошел отмечать и принимать поздравления! Это победа!!!», — высказался он.

Однако, чуть позже в СМИ появилась информация, что Иванов не смирился с тем, что потерял источник заработка. Сергей Жорин рассказал журналистам, что сразу после официального расторжения Дмитрий составил новую официальную бумагу, в которой обвинил Лолиту в клевете.