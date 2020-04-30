Лолита открыла шампанское сразу после развода с Дмитрием Ивановым

Адвокат певицы Лолиты Сергей Жорин в беседе с порталом Teleprogramma.pro заявил, что его подопечная открыла шампанское, как только суд поставил точку в ее разводе с пятым мужем, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым.
Исполнительница, как известно, пыталась расстаться с Ивановым на протяжении почти десяти месяцев. Как уверяет Жорин, Иванов всеми возможными способами затягивал судебный процесс.
«Лолита очень довольна. Она даже шампанское открыла. Сейчас счастлива. Доказать, что брак Иванова с Лолитой был фиктивным мы решили не в рамках данного судебного процесса. Отказались от своих требований в Басманном суде, чтобы не затягивать данное дело».
Как отметил Жорин, Иванов откровенно наживался на разводе. Ходил по программам и ток-шоу, где поливал Лолиту грязью.
«Нас это не устраивало категорически. Он всячески затягивал судебный процесс. Что касается раздела имущества, то его не будет. Его просто нет. Иванов зарабатывал столько, что не мог даже себя содержать. Когда он говорит, что раздела имущества не будет, Лолита просто смеется», — добавил звездный адвокат.