Лолита открыла шампанское сразу после развода с Дмитрием Ивановым

По словам ее адвоката Сергея Жорина, звезда находится на седьмом небе от счастья.

Адвокат певицы Лолиты Сергей Жорин в беседе с порталом Teleprogramma.pro заявил, что его подопечная открыла шампанское, как только суд поставил точку в ее разводе с пятым мужем, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым.

Исполнительница, как известно, пыталась расстаться с Ивановым на протяжении почти десяти месяцев. Как уверяет Жорин, Иванов всеми возможными способами затягивал судебный процесс.

«Лолита очень довольна. Она даже шампанское открыла. Сейчас счастлива. Доказать, что брак Иванова с Лолитой был фиктивным мы решили не в рамках данного судебного процесса. Отказались от своих требований в Басманном суде, чтобы не затягивать данное дело». Сергей Жорин

больше по теме Лолита спустя десять месяцев смогла наконец-то развестись с пятым мужем Певица еще 4 июля 2019 года объявила о расставании с супругом.

Как отметил Жорин, Иванов откровенно наживался на разводе. Ходил по программам и ток-шоу, где поливал Лолиту грязью.