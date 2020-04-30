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Лолита спустя десять месяцев смогла наконец-то развестись с пятым мужем

Певица еще 4 июля 2019 года объявила о расставании с супругом.

Лолита спустя десять месяцев смогла наконец-то развестись с пятым мужем
Лолита наконец-то развелась с Ивановым/http://globallookpress.com/

Певица Лолита смогла наконец-то развестись со своим пятым мужем, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. Интересно, что на это у нее ушло почти десять месяцев. С предыдущими супругами она разводилась куда быстрее. Напомним, что еще 4 июля 2019 года в Instagram она сообщила, что они с Ивановым приняли решение развестись.

Как отметил адвокат исполнительницы Сергей Жорин, ради развода его подопечная отказалась от ранее выдвинутых требований. В частности, они хотели с юристом добиться того, чтобы этот брак был призван фиктивным. Жорин отметил, что его подопечная сама попросила пойти на любые компромиссы, чтобы быстрее развестись.

«Мы решили отказаться от всех своих требований, и теперь Лолита официально свободна. Ну а фиктивность брака со стороны Иванова и так всем очевидна».

Сергей Жорин

Кстати, была вероятность того, что из-за пандемии певица раньше лета не разведется. В итоге на заседании в зале не было никого лишнего. Все участники громкого процесса были в масках, сообщает «Комсомольская правда».

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