«Ты сдуваешься»: Лещенко рассказал про свои ощущения при коронавирусе

Новость о том, что Льва Лещенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких, шокировала, пожалуй, всю страну. Всенародно любимый исполнитель в 78-летнем возрасте заразился коронавирусом – страшный диагноз подтвердил главный врач клиники, в которую положили артиста. Миллионы поклонников следили за состоянием здоровья Лещенко и выдохнули с облегчением, когда спустя две недели певец победил инфекцию и благополучно был выписан из больницы.

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В интервью «Радио «Комсомольская правда» артист рассказал, что первые несколько дней после прилета из Соединенных Штатов он не ощущал никаких симптомов. Затем возникла слабость. А вот распространенные при коронавирусе насморк и кашель не появились.

«Ты сдуваешься, у тебя исчезает энергия», — вспомнил артист.

Во время лечения певцу становилось хуже, и его переводили в реанимацию – отек легких вызвал сильные проблемы с дыханием. Сейчас Лещенко чувствует себя хорошо, правда, еще присутствуют остаточные явления.