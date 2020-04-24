«Это всего лишь отравление!»: дочь Славы развеяла слухи о заражении коронавирусом

Дочь певицы Славы, 21-летняя Александра Морозова, на два дня выпала из социальных сетей. Причиной стало сильное отравление, из-за которого у девушки поднялась температура. Может быть, отсутствия начинающей актрисы, кроме близких друзей, никто бы и не заметил, но перед тем, как «пропасть» она успела вложить фотографию градусника, из-за чего ее подписчики решили, что у девушки коронавирус.

«Спешу всех обнадежить, врачи скорой помощи смело заявили, что это всего лишь отравление! После лекарств ужасно клонило в сон, поэтому на два дня я просто отключила телефон и пыталась прийти в форму. Сегодня мне уже лучше», — написала Александра в Instagram 24 апреля.

Девушка поблагодарила всех, кто переживал за ее состояние, и сообщила, что собирается вернуться к учебе.

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Напомним, что Морозова изучала иностранные языки за границей, когда началась эпидемия коронавируса. Звездная мать настояла, чтобы студентка вернулась из Франции в Россию, что та и сделала. Сейчас Александра самоизолировалась вместе со Славой и ее второй дочерью в загородном доме. Наследница певицы спаслась от коронавируса, но от отравления оказалась не застрахована.