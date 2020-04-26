«Проблема не в том, что блогерша ляпнула»: Собчак заступилась за Тодоренко

Накануне Регина Тодоренко некорректно высказалась о женщинах, которые подвергались домашнему насилию. По ее словам, они сами косвенно напросились на это. В ответ звезда получила волну негативных комментариев в Сети и лишение звания «Женщина года». Несмотря на то, что супруга Влада Топалова дважды публично извинилась, ее до сих пор продолжают атаковать хейтеры.

На сторону Тодоренко встала Самбурская, заметив, что «подзатыльник – это не насилие». Не осталась в стороне и Ксения Собчак, которая призналась, что с детства терпеть не может травли и несправедливости.

«Считаю своим долгом заступиться за человека, который ошибся, но на которого сейчас развернулась настоящая травля. Регина Тодоренко уже сто раз извинилась за свои слова, но этого мало. Ведь вопрос не в словах, не правда ли? А в том, что нет большего удовольствия для толпы, чем уничтожить очередную знаменитость. Я против домашнего насилия, против виктимшейминга и рассуждений в духе «она сама виновата», но я также против «диктатуры толерантности». Когда любое неосторожное или глупое слово становится стартом травли», — написала она в личном блоге.

По мнению светской львицы, каждый человек имеет право на ошибку. Кроме того, в этой травле Собчак увидела корни еще одной беды.

«Проблема не в том, что какая-то блогерша ляпнула с дуру не то, а в том, что феминизм – это по-прежнему для многих негативное слово, проблема в том, что многие вообще не понимают, что это такое, думая, что это женщины «которые не бреют подмышки». И вот над этим надо работать, создавая позитивную повестку, а не над тем, чтобы уничтожить Регину Тодоренко», — высказалась ведущая «Док-Тока».