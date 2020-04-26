«Ни одно существо не заслуживает насилия»: Муцениеце ответила на слова Тодоренко

Телеведущая «Пятницы» ранее высказалась об актрисе, а также о других женщинах, пострадавших от рук мужчин.

Агата Муцениеце ответила Регине Тодоренко, которая ранее высказалась о домашнем насилии. Напомним, телеведущая некорректно выразилась в прямом эфире Instagram об Агате Муцениеце, Ольге Бузовой, Дакоте и Оксане Самойловой, которые публично жаловались на грубое поведение своих супругов.

А также прошлась по теме домашнего насилия, заявив, что некоторые женщины просто напрашиваются на побои. Речь телезвезды не осталась незамеченной, ее тут же лишили премии «Женщина года», а Сеть просто взорвалась от комментариев девушек. Многие из них писали, что сами пережили насилие со стороны мужчин и заявление Тодоренко оскорбительно.

Регина поспешила оправдаться за свои слова, признав, что поступила неправильно. Тем не менее за нее заступилась Настасья Самбурская, озвучив похожую теорию, заявив, что часто женщины сами напрашиваются на грубость и, что «подзатыльник – это не насилие».

Агата Муцениеце, долго остававшаяся в тени обсуждений не выдержала и тоже решила высказаться, тем более речь Тодоренко касалась именно ее.

«Ни одно существо на земле, не заслуживает НИКАКОГО рода насилия, от животных до людей. Политика и культура молчания, влечет за собой непоправимые и страшные вещи! Девушки, женщины, мужчины, дети – никто не виноват! Я сегодня проснулась с мыслью, что мир — должен стать добрее, что я БУДУ верить в любовь, все испытания — это уроки, они помогают нашему становлению! В эти дни, сложно всем, мы все сейчас проходим разного рода испытания! Я всех обнимаю и надеюсь, что каждый из вас сегодня сделает что-нибудь хорошее», — написала она в личном блоге.