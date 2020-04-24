«Мы сказали это умышленно»: Тодоренко попыталась оправдаться за слова о семейном насилии

В прямом эфире с журналистами Glamour телеведущая заявила, что женщины должны изначально задумываться, за кого они выходят замуж.

Регина Тодоренко попыталась оправдаться за слова о семейном насилии, но ситуацию это не исправило. Напомним, во время прямого эфира у PeopleTalk Тодоренко и Топалов осудили поведение находящихся на грани развода Муцениеце и Самойловой. Супруги сравнили Агату и Оксану с психически нездоровыми людьми. По их соображениям, адекватный человек после избиения вряд ли возьмет в руки камеру, чтобы рассказать об этом всему миру. «А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — задалась вопросом Регина.

После того, как с репликой блогера ознакомилась публика, в адрес Тодоренко полился негатив. В публичном пространстве Регину сравнили с неумной женщиной и подмечали, что девушка, которая вышла замуж за бывшего наркомана, о проблемах в других семьях судить не может.

В прямом эфире для Glamour Тодоренко попыталась оправдаться за свои слова, но стало только хуже.

«Мы с Владом сказали это умышленно, чтобы нас услышали, но выразились нетактично – нужно было сказать: что ты сделала такого, чтобы возникла такая реакция. В случае с семейным насилием просто не нужно выбирать такого мужчину. И терпилой все 10 лет не нужно быть тоже», — внесла поправки она.