Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года» из-за высказываний о домашнем насилии

Регина Тодоренко многим знакома по шоу «Орел и решка», которое она вела ни один год. Потом девушка обзавелась семьей и организовала свое свое шоу на YouTube. Она брала интервью у известных людей. Недавно телеведущая осознала, что многие героини, которые к ней приходили, теперь в разводе. Она себя окрестила разлучницей. А накануне вместе с мужем Владом Топаловым девушка вышла в прямой онлайн-эфир с журналом Glamour. В беседе в главредом издания телеведущая заявила, что женщины должны изначально задумываться, за кого они выходят замуж, а не жаловаться потом на несчастную судьбу и побои.

Тодоренко и Топалов осудили поведение находящихся на грани развода Муцениеце и Самойловой. Они сравнили этих девушек с психически нездоровыми людьми. По их соображениям, адекватный человек после избиения вряд ли возьмет в руки камеру, чтобы рассказать об этом всему миру. «А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — задалась вопросом Регина. Рассуждения пары о насилии вызвали шквал негатива в их сторону. В итоге Тодоренко пришлось извиниться за свои высказывания. Она заверила, что они с Владом поступили необдуманно.

Однако скандал не утих. В итоге журнал Glamour объявил, что лишает телеведущую звания «Женщина года». «За 15 лет, которые мы с вами, вы узнали ваши ценности и понимаете, что мы внимательно относимся к вашему мнению. Регина Тодоренко больше не носит звания „Женщина года“ Glamour. Любое насилие, в том числе буллинг, недопустимо. Очень надеемся, что вы нас в этом поддержите», — гласит сообщение на сайте журнала.

Многие согласились с таким решением. Но некоторым пользователям Сети стало жаль Регину. Напомним, что титул она получила в ноябре 2019 года. Тогда девушка была очень рада и признавалась, что мечтала о такой награде. «Я мечтала получить премию „Женщина года“ Glamour 15 лет. Мне было 14, когда премия появилась. И вот сейчас это такой ответственный момент. Для меня каждая премия — возможность доказать себе, что я могу лучше. В следующем году не знаю, как перепрыгну сама себя. Но я постараюсь это сделать», — говорила Тодоренко на премии.