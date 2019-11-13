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«Не дрейфь, курица!»: Регина Тодоренко получила премию «Женщина года» по версии журнала Glamour

«Мужчиной года» назван актер Сергей Бурунов, который вместо личного присутствия отправил видеопослание.

«Не дрейфь, курица!»: Регина Тодоренко получила премию «Женщина года» по версии журнала Glamour
Регина Тодоренко. Фото: Лика Брагина

Сотни гостей собрались на торжественную церемонию вручения премии «Женщина года» по версии журнала Glamour. На мероприятии, которое прошло в Москве 12 ноября также вручили награды в номинациях «Певица года», «Пара года» и «Спортсменка года». Главная же премия досталась Регине Тодоренко. 

Несмотря на все растущую популярность Регина призналась, что публичность не оказывает никакого влияния на ее жизнь. «Может, только в ресторанах иногда кормят бесплатно. Мы этим пользуемся», — пошутила она. 

К вручению же премии телеведущая отнеслась более чем серьезно. «Я мечтала получить премию «Женщина года» Glamour 15 лет. Мне было 14, когда премия появилась. И вот, сейчас это такой ответственный момент. Для меня каждая премия — возможность доказать себе, что я могу лучше. В следующем году не знаю, как перепрыгну сама себя. Но я постараюсь это сделать», — пообещала Регина. 

Регина Тодоренко стала «Женщиной года»
Регина Тодоренко стала «Женщиной года». Фото: Лика Брагина

Она также рассказала о том, кто лично для нее стал «женщиной года»: «Конечно же, моя мама, и прабабушка, и бабушка. Все женщины в нашей линии гениальны, самобытны, неповторимые, очень сильные. Я этим горжусь». Тодоренко также призналась, что получить премию ей помогла поддержка мужа, Влада Топалова и аудитория, которая за нее голосовала. 

Она уверена, что немаловажную роль сыграл и ее маленький сын. «Дети — это такой движок в жизни, большой драйвер. Сейчас хочется делать больше, чем раньше. Появился совсем другой смысл жизни. Если раньше я сворачивала горы просто из своих эгоистических целей, то сейчас мне хочется наделить нашего сына хорошими мужскими качествами, чтобы потом, в 20 лет мне было не стыдно сказать: это мой сын». 

Тодооренко готова родить еще четверых детей
Тодооренко готова родить еще четверых детей. Фото: Лика Брагина

На вопрос об отношении к феминизму Тодоренко не сразу решила, что ответить. Сначала она заявила, что не относит себя к этому движению. Однако, подумав, сообщила: «Наверное, я феминистка — латентная. Я говорила об этом на сцене, у женщин должен быть очень мудрый подход — ни в коем случае не подавлять мужчину. Ведь мир в наших руках. И все, что мы в него заложим, те плоды и будем пожинать». 

Регина призналась, что пока не успела получить поздравление от мужа. «Я думаю, что дома меня ждет большое веселье — называется «Спокойной ночи, малыши». Он укладывает сына и ждет меня там, как я понимаю, с большим букетом цветов. Сейчас я лягу спать. Муж вызвался кормить ребенка всю ночь, поэтому я посплю». 

При этом она добавила, что перед объявлением лауреатов Топалов ее поддерживал. «Он написал: «Не дрейфь, курица, ты победишь». Поэтому я расслабилась. Спасибо ему за такую поддержку. Если бы не он, я бы не получила эту премию», — призналась Регина. Она отметила, что благодаря таким теплым отношениям их ребенок растет в любви. При этом пара рассчитывает завести еще детей — чтобы было как минимум пять. «Говорят, что с большим количеством справляться легче, чем с одним», — заявила телеведущая. 

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"Женщина года"GlamourВлад Топаловдети звездпремия журнала GlamourРегина Тодоренко
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«Не дрейфь, курица!»: Регина Тодоренко получила премию «Женщина года» по версии журнала Glamour
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