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«Союзмультфильм» попросит японцев вернуть права на Чебурашку

Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева объяснила, что японцы получили мультипликационного героя в распоряжение 16 лет назад.

«Союзмультфильм» попросит японцев вернуть права на Чебурашку
Гена и Чебурашка/Фото: https://www.instagram.com/p/B6vox-NnmxW/

«Союзмультфильм» попросит японцев вернуть права на Чебурашку. Юлианна Слащева, председатель правления кинокомпании, рассказала, что японцы получили разрешение на работу с героем около 16 лет назад от предыдущего руководства. Позже у «Союзмультфильма» с коллегами появились серьезные разногласия по поводу действия договора. Российская сторона считает документ недействительным.

Для того, чтобы вернуть эксклюзивные права, представители кинокомпании намерены обратиться к правительству с просьбой решить вопрос на федеральном уровне.

«Сложность состоит в том, что текущий договор составлен согласно японскому законодательству, все разбирательства должны быть реализованы в Японии и потребуют привлечения серьезных финансовых средств. В любом случае, мы в ближайшее время намерены серьезно заняться вопросом возврата прав», — пояснила она «Газете.Ru».

Слащева также отметила, что посмотрела японскую версию Чебурашки, и она ей не пришлась по душе. Отечественная компания работает с персонажем более качественно, уверена председатель правления.

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«Союзмультфильм»ЧебурашкаЧебурашка и Крокодил Гена
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