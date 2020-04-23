Французским зрителям в самоизоляции покажут шедевры «Союзмультфильма»

Заяц и Волк, Львенок и Черепаха заговорят на иностранных языках.

Международный культурный проект «Русские сезоны», который представляет зарубежным зрителям отечественное искусство, запустил серию онлайн-трансляций Stay home with Russian Seasons. 23 апреля в 14 часов на его сайте станут доступны легендарные работы студии «Союзмультфильм», переведенные на французский язык.

Для маленьких зрителей покажут мультфильм «Богатырская каша» 1987 года, о том как мальчик пытается одолеть огромную тарелку нелюбимого блюда. Второй показ уже для младшей школьной аудитории. «В гостях у гномов» 1975 года рассказывает о природе некоторых полезных ископаемых. А мультик «Змей на чердаке» 1983 года объяснит, почему не нужно бояться.

В программу попали и известные каждому россиянину анимационные картины «Как Львенок и Черепаха пели песню», «Трое из Простоквашино» и «Ну, погоди!». Последний будет показан на английском языке.

Для тех, кто учит иностранный язык и хочет попрактиковаться на отечественном материале, отметим, что перечисленные трансляции будут доступны на сайте проекта до 1 мая.