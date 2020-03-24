Студия «Союзмультфильм» порадует всех, кто сидит на карантине

В рамках онлайн-марафона авторского короткометражного кино компания «Союзмультфильм» планирует показать своим зрителям более 60 картин победителей международных фестивалей.

Название новый проект получил весьма говорящее – «Союзмульткарантин», так что теперь всем, кто решил самоизолироваться от коронавируса, будет чем себя занять. При этом мультфильмы будут рассчитаны не только на детскую аудиторию, но также смогут порадовать и вполне взрослых любителей хорошей анимации.

По словам директора киностудии Бориса Машковцева, у большинства зрителей обычно нет возможности насладиться картинами, представленными на международных и российских фестивалях, так что новый онлайн-формат – это прекрасная возможность познакомить поклонников мультфильмов с новыми проектами прямо не выходя из дома.