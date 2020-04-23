«Это ваших рук дело»: после финала «Зулейхи» Морозов обратился к зрителям с проникновенной речью

Сериал «Зулейха открывает глаза», вышедший на «России 1», был признан самым рейтинговым в этом телесезоне. Исполнитель одной из главных ролей Евгений Морозов уверен, что эта победа стала возможна только благодаря телезрителям.

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«Это уже ваших рук дело, люди-зрители! Спасибо вам за интерес и бурю эмоций… р-а-а-азных эмоций!» — обратился он в личном блоге.

Откликов по поводу многосерийной ленты действительно было очень много и самого разного характера. Одни с удовольствием смотрели картину, а другие с упоением ругали за несостыковки в сюжете, исторические и культурно-этнические ошибки. Тем не менее сериал смотрели и многие телезрители – с радостью.

Евгений Морозов признался: в настоящий момент он отложил все дела из-за эмоций, которые переполняют его. Восторженные отклики, которые поступают в его адрес, сделали актера счастливым.