Кети Топурия поделилась честным фото без макияжа и озвучила свой вес

Кети Топурия давно восхищает поклонников своей внешностью и чувством стиля. Певица любит неординарные и женственные образы. Она подчеркивает свою фигуру вечерними платьями и асимметричными костюмами. А в последнее время артистка стала часто отдавать предпочтение объемным нарядам, что спровоцировало слухи о второй беременности. Уже почти год девушка встречается с дипломатом львом Гейхманом. Сейчас они вместе проводят время на карантине.

На днях Кети помогала дочке Оливии готовить на кухне. Но уже даже маленькой девочке надоело сидеть дома. Певица нашла, чем себя развлечь. Она решила пообщаться с поклонниками в соцсети. При этом звезда предстала без макияжа. Артистка в первую очередь призналась, сколько хочет иметь детей. Оказалось, что Топурия хочет троих малышей. Также она озвучила свой рост 173 сантиметра. Артистка не стала скрывать, что поправилась.

«В связи с карантином вешу 57 кг. Должна весить 54», — призналась девушка.

После этого певица вспомнила, как за время беременности поправилась на 17 кг. По ее словам, это было несильно заметно. «У меня очень худые ноги и руки. А сбросила я тоже очень быстро, на самом деле, месяца за два или три», — рассказала Кети.

Она рассказала, что спит не меньше 7 часов, чтобы хорошо выглядеть. Также певица отметила, что соблюдает белковую диету, если хочет похудеть. Девушка отказывается от сахара и мучного, а также пьет много воды. Топурия отметила, что все люди индивидуальны, но этот способ ей лично помогает похудеть при необходимости.

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