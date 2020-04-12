Борис Джонсон излечился от короновируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы, где лечился от короновируса. Он отправлен в свою загородную резиденцию, чтобы еще какое-то время сохранять режим самоизоляции. По рекомендации врачей глава правительства пока не должен выходить на работу. По данным Reuters со ссылкой на Даунинг-стрит, сообщение о выздоровление премьер-министра поступило 12 апреля.

Напомним, что новость о болезни премьер-министра короновирусом появилась в конце марта. Долгое время у него сохранялись симптомы простуды, но глава правительства продолжал общаться с подчиненными по видеосвязи, сохраняя режим изоляции. Когда болезнь затянулась Борис Джонсон лег в больницу, где у него подтвердили положительный результат на короновирус.