«В Венеции за выход из дома могут посадить в тюрьму»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Лидию Федосееву-Шукшину отвергает семья»
Лера Кудрявцева

Борис Джонсон излечился от короновируса

Премьер-министр Великобритании выписан из больницы.

Борис Джонсон излечился от короновируса
Борис Джонсон. Фото:https://www.facebook.com/borisjohnson/

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы, где лечился от короновируса. Он отправлен в свою загородную резиденцию, чтобы еще какое-то время сохранять режим самоизоляции. По рекомендации врачей глава правительства пока не должен выходить на работу. По данным Reuters со ссылкой на Даунинг-стрит, сообщение о выздоровление премьер-министра поступило 12 апреля.

Напомним, что новость о болезни премьер-министра короновирусом появилась в конце марта. Долгое время у него сохранялись симптомы простуды, но глава правительства продолжал общаться с подчиненными по видеосвязи, сохраняя режим изоляции. Когда болезнь затянулась Борис Джонсон лег в больницу, где у него подтвердили положительный результат на короновирус.

Тэги

Борис ДжонсонсВеликобританиякороновируспандемияпремьер-министрсамоизоляция
Loading...