«Как же противно!»: Водонаева высказалась о скандале с Охлобыстиным

В день Пасхи информационный канал Baza сообщил о том, что, якобы, актер Иван Охлобыстин посетил тайное богослужение по поводу праздника. На опубликованных кадрах был показан мужчина, напоминающий известную личность. Он возмутился тем, что корреспондент снимал на камеру этот секретный приход для избранных и потребовал прекратить журналистскую деятельность.

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева была крайне возмущена увиденным. По словам девушки, она соблюдает режим самоизоляции уже 38 дней, честно находясь дома. И ей не совсем понятно, почему другие москвичи подвергают людей риску заражения.

«И когда спустя месяц самоизоляции, я читаю как обласканный народом актер-священник Иван Охлобыстин приходит со всей своей большой семьей на охраняемую полицией пасхальную службу в храме Софии Премудрости Божией в самом центре Москвы я зверею», — написала она в личном блоге.

По данным канала Baza, на церковную службу пришло около 50-60 человек. «Две недели прошло с тех пор, как в семье Ивана был обнаружен коронавирус. И даже этого мало, чтобы до человека наконец дошло, что надо сидеть дома. Тьфу, как же противно!» — возмутилась Водонаева.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей столицы воздержаться от посещения храмов в Пасху.

Ранее Алена Водонаева и Иван Охлобыстин публично ругались, пользуясь интернет-коммуникациями из-за высказывания светской львицы по поводу россиян, рожающих ради материнского капитала. Девушка неудачно сравнила некоторых граждан с «быдлом». Она считает, что людям с невысоким достатком лучше не заводить более одного ребенка. Многодетный отец и бывший священник Иван Охлобыстин был возмущен подобными рассуждениями и сравнил своего оппонента с женщинами низкой социальной ответственности.

Отметим, что по данным актера все тесты на коронавирус, которые сделала его семья, оказались отрицательными, хотя ранее одна из его дочерей заявляла в социальных сетях о своем заражении.