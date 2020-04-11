«Тесты все оказались отрицательными»: Охлобыстин опроверг сообщения, что у дочери коронавирус

Актер Иван Охлобыстин опроверг информацию, что у его старшей дочери Анфисы был обнаружен коронавирус.

«Тесты все оказались отрицательные. И у Анфисы тоже. Два раза сдавали. Но придется дома посидеть, еще недельку помедитировать». Иван Охлобыстин

Ранее дочь актера, Анфиса, утверждала, что у нее коронавирус. При этом, как говорила девушка, болезнь протекает в легкой форме. У нее чуть поднялась температура и появились сопли.

Как отметил Иван Охлобыстин, его родные дома без дела не скучают. Они читают книги, готовят различные постные блюда. По словам звезды, ему вся эта ситуация с коронавирусом даже пришлась по душе. Можно, как он сказал, остановиться и подумать, что делать в этой жизни дальше, сообщают РИА Новости.

Добавим, что на данный момент в мире количество умерших от коронавируса перевалило за отметку в сто тысяч человек. Особенно напряженная ситуация складывается сейчас в США. Там в сутки медики стали фиксировать свыше двух тысяч смертей. В России на данный момент около двенадцати тысяч зараженных. Власти не советуют жителям покидать своих домов. Всем следует соблюдать режим самоизоляции.