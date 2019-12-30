Охлобыстин после конфликта с Водонаевой попросил прощения у проституток

Словесная баталия, неожиданно завязавшаяся между актером Иваном Охлобыстиным и экс-участницей проекта «Дом-2» Аленой Водонаевой, получила продолжение. На сей раз изящно отметился в своем блоге бывший священник, развив тему проституток.

Напомним, публичное разбирательство между звездами началось несколько дней назад, когда Алена Водонаева решила высказаться на тему абортов. Светская львица прошлась по женщинам со средним достатком, имеющих двух и более отпрысков. Алена уверенна, что детей плодить в «нищей и жадной» России не стоит, ведь все равно воспитать нормально здесь не получится. Тем, кто обладает не самым высоким достатком, считает она, лучше прервать беременность.

Эти высказывания взбудоражили душу многодетного отца и артиста Ивана Охлобыстина. В социальной сети ВКонтакте он прошелся по Водонаевой, назвав ее «еще одной проституткой» и предложил ввести ценз на лиц, которые претендуют на роль телеведущих.

Водонаева не стала молчать и назвала Ивана «типичным быдлом», которое даже и аргументов-то в свою пользу не нашел. Ну что ж, настало время ответа Охлобыстина. На сей раз актер сказал коротко, но, по существу.