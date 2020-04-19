Состояние улучшилось: врачи возобновили лечение 49-летней Заворотнюк

По поступившей информации, актрису из ситкома «Моя прекрасная няня» возят в другую клинику на химиотерапию и к нейрохирургам.

Как сообщает Telegram-канал Mash, состояние 49-летней Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, благодаря чему доктора смогли возобновить активное лечение пациентки. За последние месяцы актриса из ситкома «Моя прекрасная няня» пошла на поправку. Сейчас супругу фигуриста Петра Чернышева регулярно возят в другую клинику на химиотерапию и к нейрохирургам. Уточняется, что ранее необходимые процедуры были отменены из-за ослабленного болезнью организма знаменитости. Однако в настоящее время актриса получает лечение в полном объеме.

По информации портала, рядом с Анастасией в клинике неотлучно находится ее муж. Партнер Татьяны Навки в ледовых шоу делает все для того, чтобы Заворотнюк чувствовала его поддержку и любовь.

Еще 3 апреля актриса отпраздновала день рождения. Напомним, что у возлюбленной спортсмена есть трое детей. От бизнесмена Дмитрия Стрюкова Анастасия родила старшую дочь Анну, ей 24 года и сына Майкла, в июле ему исполнится 20 лет.

В союзе с Чернышев на свет появилась младшая наследница актрисы — дочка Мила. Кроха родилась в октябре 2018 года. В одном из интервью Заворотнюк уточнила, что именно сын подвел ее к мысли подарить Пете ребенка. Майкл подметил, что их с Анной отчим всегда относился к ним, как к родным детям, и он вполне заслужил стать отцом собственного малыша. Анастасия призналась, что забеременев, скрыла от близких свое интересное положение. По словам актрисы, она очень боялась того, что в любую минуту что-то пойдет не так. Однако несмотря на все переживания, Заворотнюк родила здоровую девочку.