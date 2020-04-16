Бритни Спирс решила закончить конфликт с Джастином Тимберлейком

Ностальгия по прошлому. Бритни Спирс в Instagram рассказала о своих отношениях с Джастином Тимберлейком двадцать лет назад, пока слушала одну из его песен.

«Отличная песня JT! Я знаю, что 20 лет назад у нас произошел один из самых больших разрывов в мире. Но, эй! Этот человек — гений», — написала певица.

39-летний кумир миллионов прокомментировал свою бывшую девушку серией смайликов.

Напомним, первое знакомство звезд состоялось в 1993 году в клубе «Микки Маус». С тех пор они всегда были в центре внимания публики. В какой-то момент их дружба переросла в нечто большее. Пара даже подумывала о свадьбе, но ей не суждено было состояться.

Принцесса поп-сцены разрушила свой образ правильной девочки, изменив Джастину с другим. Тимберлейк не смог перенести предательства. Певец даже посвятил Бритни песню Cry Me a River, в которой рассказал о причинах расставания.

В одном из своих интервью телеведущей Дайан Сойер, о котором повествует Us Weekly, Спирс вспомнила причину скандала с экс-возлюбленным, но брать вину полностью на себя отказалась.

«Я не говорю технически, что он неправ, но я и не говорю, что он прав», — отрицает Бритни.

До сегодняшнего момента отношения бывшей пары были, слабо сказать, натянутыми. Бритни и Джастин перестали общаться и даже обходили друг друга стороной на светских вечеринках. Но похоже, что ненавязчивый комплимент Бритни в социальной сети пришелся Джастину по душе.