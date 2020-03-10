Лучшие друзья девушек: Бритни Спирс похвасталась своими черными бриллиантами

Звезда без ума от этих драгоценных камней и задает моду на них.

Скандальная американская поп-звезда Бритни Спирс призналась подписчикам в Instagram, что для нее является «смыслом и целью». Можно было бы предположить, что это окажутся ее дети, или нынешний бойфренд, или любовь поклонников по всему миру.

Но певица отметила, что важными для нее являются черные бриллианты. Она выложила фотографию со сложным украшением из этих драгоценных камней, которое обрамляет шею и ниспадает на грудь.

«Я хочу каждый день находить смысл и цель… Поэтому, когда я нашла эти черные бриллианты, мне пришлось сразу их надеть! Бриллианты — лучшие друзья девушки!» — написала 38-летняя Бритни.

В комментариях поклонники-девушки соглашаются с высказыванием звезды, а мужчины называют ее королевой. Некоторые отмечают, что Спирс можно назвать изобретательницей черных бриллиантов, как украшения.

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Ранее считалось, что этот камень больше подходит для мужчин, но стилисты советуют его и женщинам. Для яркого вечернего наряда он вряд ли подойдет, зато должен хорошо смотреться со строгим деловым костюмом. Но красотку Бритни такие советы мало волнуют, она научилась подчеркивать свою женственность именно этими бриллиантами.

А вы хотели бы иметь такое украшение в своей коллекции?