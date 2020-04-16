«Пошла на восьмой десяток»: Пугачева сделала счастливое селфи в озорной шляпке

Алла Пугачева 15 апреля отметила 71-летие. В этот день аккаунты звезд просто трещали от поздравлений в адрес Примадонны. Певица отмечала праздник в узком кругу близких, поэтому селебрити поспешили поздравить свою любимицу через интернет-коммуникации.

А вот сама народная артистка во всемирной паутине не появилась. Впрочем, вполне объяснимо — Алле Борисовне наверняка захотелось сохранить прожитые мгновения счастья в сердце, не разменивая их на эмоции в социальных сетях. В торжественный час ее муж Максим Галкин и маленькие дети Гарри и Лиза порадовали сюрпризом — тортом собственного приготовления. Звезда еле сдержала слезы, увидев этот неожиданный подарок.

Однако на следующий день Пугачева все-таки решила уважить своих подписчиков и вышла на связь в Instagram. Артистка уже по традиции опубликовала селфи, примерив озорную шляпку с открытым верхом.