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«Я отказалась сниматься»: Володина высказалась о слухах про уход из «Давай поженимся!»

Астролог и телеведущая в беседе с порталом Teleprogramma.pro подтвердила, что находится в самоизоляции.

«Я отказалась сниматься»: Володина высказалась о слухах про уход из «Давай поженимся!»
Василиса Володина. фото: globallookpress.com/

Василиса Володина является одной из ведущих шоу «Давай поженимся!» с самого его основания. Астролог помогает гостям передачи создать полный образ каждого потенциального жениха или невесты, а также прогнозирует, как сложатся их отношения или не произойдет ли столкновений характеров. Она прекрасно работает с Ларисой Гузеевой и свахой Розой Сябитовой. Однако 15 апреля появились слухи, что элегантная блондинка собралась покинуть передачу.

В телеграм-канале «НеМалахов» появились данные, что якобы Володину вскоре может заменить Тамара Глоба. Отмечается, что зрители якобы были не в восторге от того, что ведущая отказалась от съемок из-за пандемии коронавируса. Поклонники были обеспокоены слухами, которые вскоре появились и в СМИ. Однако корреспондент портала Teleprogramma.pro связался с Василисой. Сначала астролог заверила, что впервые слышит о подобной информации.

«Я честно хочу сказать. Я не хочу подтверждать слухи, которых не существует», — сначала заявила Володина.

Когда она ознакомилась с новостями, которые облетели СМИ, то заверила, что верить такой информации нельзя.

«Это неправда, конечно. Я с семьей дома в самоизоляции, как собственно нас и попросило руководство страны и руководство города Москвы. Берегу себя и близких. Приняла такое решение. Съемки программы прошли без меня. Снимались Лариса и Роза.

У меня не было намерений прервать контракт с «Давай поженимся!» навсегда. Я отказалась сниматься на то время, пока не снят официально установленный режим. Я приняла такое решение, считаю, что это правильно», — пояснила ведущая.

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