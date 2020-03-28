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Василиса Володина берет по 300 тысяч рублей, чтобы предсказать будущее

В последние недели спрос на такие услуги резко пошел вверх.

Василиса Володина берет по 300 тысяч рублей, чтобы предсказать будущее
Василиса Володина готова предсказать вам будущее за определенную плату/http://globallookpress.com/

Пандемия коронавируса, которая постепенно захватывает весь мир, повела многих граждан к гадалкам и астрологам. Сейчас спрос на их услуги возрос в разы. Люди хотят знать, что ждет их в будущем. Когда коронавирус покинет планету, удастся ли сохранить работу и съездить летом в отпуск.

Надо отметить, что цены на услуги чародеев очень разные. Одни из самых дорогих расценок у астролога из программы «Давай поженимся!», которая выходит на Первом канале, Василисы Володиной.

Ежедневные эфиры в рейтинговом проекте сделали ей имя. Сейчас за 300 тысяч рублей она готова составить индивидуальный гороскоп и даже опишет, как решать все проблемы в ближайшие пять лет. За такие деньги она будет готова уделить вам два часа своего времени.

Отметим, что такая цена для тех, кто не хочет ждать и желает знать будущее, как говорится, здесь и сейчас – в течение двух ближайших недель. «Несрочная» запись на июнь 2020 года у нее стоит 210 тысяч рублей. Личный гороскоп от сотрудников ее астроцентра обойдется «всего» в 24 тысячи рублей, сообщает «Комсомольская правда».

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