«Он румын»: Гузеева ответила на вопрос поклонников о муже

Лариса Гузеева частенько упоминает своего супруга во время эфира программы «Давай поженимся!». Но при этом практически никогда не показывает его в личном блоге, тем самым вызывая у своих поклонников особенный интерес к благоверному.

Однако во время самоизоляции телезвезда решила немного приоткрыть завесу тайны и продемонстрировать своего супруга. Теперь ведущая развлекает фолловеров короткими вайнами.

Ранее она рассмешила публику, сняв мужа возле холодильника и упрекнув его за обжорство. А сейчас она решила ответить на один из самых актуальных вопросов от своих подписчиков.

«Вот вы спрашиваете, да так ехидно, не еврейчик ли мой муж. Нет, он румын», — сказала она, показав супруга.

В этот момент Игорь Бухаров смешно склонил голову в шапочке, напоминающей национальный головной убор румын. В конце клипа Лариса сама не выдержала и рассмеялась.

Известно, что муж Гузеевой является президентом Федерации рестораторов и отельеров России, владеет рестораном в Москве. На момент знакомства им было по 17-18 лет, однако выйти замуж за Игоря Лариса согласилась лишь в 40. Для нее это третий брак. В 2000 году у них появилась дочь Ольга Бухарова.