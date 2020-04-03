«Не прочел еще ни одной книжки»: актер «Сватов» Добронравов рассказал, чем занят на карантине

Как и у многих его коллег, у артиста из-за коронавируса отменились съемки.

Актер полюбившегося многим сериала «Сваты» Федор Добронравов рассказал, чем занят на карантине. Как и многие другие артисты, сейчас артист пребывает дома, поскольку съемки и работа над другими проектами приостановилась из-за пандемии. Подобным обстоятельствам, к слову, всегда занятой Добронравов не очень доволен, ведь теперь все его силы уходят на воспитание внучек.

«Комсомольской правде» исполнитель роли Ивана Будько рассказал, что старается играть с девочками в течение всего дня. Варвара, Василиса и Вероника от присутствия дедушки в восторге. Особенно они любят, когда родственник читает им русские народные сказки.

«Сам я не прочел еще ни одной книжки! Я сам сейчас сижу дома и занимаюсь семьей. А фильмы не смотрю. Когда мне смотреть, когда три внучки? Некогда мне пока», — отметил он.

Добронравов также подчеркнул – старшей внучке, которой на сегодняшний момент 10 лет, он помогает с уроками – те в условиях коронавируса проводятся дистанционно. Федор уверен – только воспитывая детей самостоятельно, ты можешь быть уверен, что они вырастут достойными людьми.

Что касается работы, то сейчас ее совсем нет. К чему это приведет, Добронравов не знает. Главное, что близкие сейчас рядом с ним.