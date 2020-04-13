«Все извратилось»: Боня назвала «фарсом и лицемерием» происходящее в «Доме-2»

Знаменитость подметила, что из «старых» участником она поддерживает связь разве что с Ольгой Бузовой.

40-летняя Виктория Боня раскритиковала то, что сейчас происходит на проекте «Дом-2». По словам модели, положа руку на сердце, она может сказать, что шоу с годами потеряло свою изюминку и стало абсолютно не интересным. В большинстве случаев новых героев телестройки привлекает только пиар.

Если раньше люди приходили на «Дом-2» с определенной целью, найти свою вторую половику и выиграть дом, то сейчас участники готовы пойти на все, чтобы поднять свой личный рейтинг и как можно дольше удержаться на этой волне. Их уже мало интересует сама идея проекта — построить свою любовь, люди идут на ТВ исключительно за пиаром, считает актриса.

«Все извратилось… Сплошной фарс и лицемерие!» — приводит «Теленеделя» слова Виктории Бони.

При этом модель подметила, что из всех «старых» участников она поддерживает связь разве что с Ольгой Бузовой, которая сумела построить успешную карьеру, заняв свое место в шоу-бизнесе. Экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова не только стала поющей телеведущей, она также успела сняться в сериале на ТНТ.

Светская львица тяжело переживала из-за развода с супругом. В отличие от Бузовой, футболист поспешил вновь вступить в брак. Третьей женой спортсмена стала модель из Ростова-на-Дону Анастасия Костенко. Пара воспитывает общую дочь Милану, в июле ей исполнится два годика. А в феврале в семье появилась маленькая Ева.