«Спор есть спор»: Бузова обрила 27-летнего возлюбленного налысо

Еще до введения режима самоизоляции избранник ведущей проекта «Дом-2» сообщил верным почитателям о том, что он намерен похудеть до 85 килограммов. Давид Манукян признался, что из-за стресса он прилично прибавил в весе. Подобный расклад лишь подстегнул хип-хоп исполнителя к тому, чтобы взять себя в руки. Возлюбленный Ольги Бузовой едва не лишился дара речи, увидев на весах «устрашающую» цифру — 105 кг. Блогер пообещал поклонникам, что избавится по меньшей мере от двадцати килограммов.

На протяжении нескольких недель Манукян посещал спортзал, в свободное время тренировался на улице — выходил на пробежки и совершал пешие прогулки. Однако из-за карантина Давиду пришлось отказаться от подобной активности. В итоге он сбросил тринадцать килограммов и до заветной цифры так и не дотянул.

Проиграв спор, возлюбленный Бузовой решил выполнить обещанное — раз не удалось похудеть до 85 кг, он согласился избавиться от волос. В этом артисту помогла его избранница. Ольга «вооружилась» машинкой для мужских стрижек для того, чтобы обрить Давида налысо. Позже телеведущая продемонстрировала результаты своих трудов.

«Спор есть спор — у меня 92 килограмма, до 85 я не дошел», — заявил Манукян.

«Он это сделал!! Точнее, я… Ну что, наш баттл начался! Срочно всем в Stories. Любимый, только не забудь, что тебе еще возвращаться домой», — отметила телеведущая.

К слову, на пресс-завтраке телеканала «Муз-ТВ» Ольга Бузова подтвердила информацию о том, что она строит отношения с 27-летним блогером. Знаменитость пошутила, что время от времени ей приходится устраивать домашние «концерты» исключительно для своей второй половинки.