«Он в рабстве у тебя?»: Бузова удивила Мартиросяна рассказом про Даву

В самоизоляции Ольга Бузова решила не забывать о своем предназначении быть ведущей и основала в личном блоге постоянную рубрику, куда приглашает на онлайн-интервью звездных собеседников. Последним героем «Утренника с Бузовой» стал Гарик Мартиросян.

С известным армянским комиком, бизнесменом и шоуменом Ольга начала разговор на его родном языке, выучив несколько слов заранее. Вначале продюсер Comedy Club удивленно слушал девушку, а потом ответил в том же стиле. Здесь изумленной Бузовой пришлось обратиться к своему бойфренду Давиду Манукяну (Даве) за переводом.

«У меня просто тут два армянина. Один по ту сторону экрана, а другой рядом», — объяснила Бузова. «Это называется армянский гамбургер. Ты сейчас практически люля-кебаб, обернутый в классные лаваши», — искрометно прокомментировал Мартиросян.

Ответ Бузовой был вполне в ее стиле: «Твои друзья все шутили-шутили про меня. Теперь в моей жизни появился мой собственный армянин».

«Что значит, твой собственный? Он в рабстве у тебя?» — удивился Гарик.

Далее армяне заговорили между собой на родном языке. Диалог периодически прерывал Дава, ухахатываясь над словами Гарика. Бузова при этом умоляла не говорить о ней неприличное. Гарик заверил, что люди не всегда говорят плохое, переходя на родной язык.

В целом эфир получился довольно забавным, отчасти благодаря юмору Мартиросяна, отчасти – благодаря непосредственности Бузовой, которая уже по традиции периодически пыталась усладить слух зрителей своим пением и непревзойденной актерской игрой.