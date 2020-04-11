«Дава меня не любит»: Бузова засомневалась в искренности своего избранника

Давид Манукян лишь укрепил сомнения певицы, заявив, что все это лишь ради хайпа.

Телеведущая Ольга Бузова выложила новый видеоролик в свой официальный аккаунт в Instagram.

В нем звезда гадает на «любит — не любит» и беспощадно обрывает лепестки с розы. К сожалению для героини, в конце концов выясняется, что Давид Манукян вовсе не влюблен в Ольгу, отчего та буквально впадает в истерику.

Но к счастью Дава уже давно общается с Бузовой и знает, как поступать в подобных случаях — он просто дает ей новый цветок, на что звезда успокаивается и повторяет свой ритуал. Однако камера показывает зрителям, что на полу уже множество цветов и если каждый из них «сказал», что любви нет, то это хороший повод призадуматься…

Напоследок в сообщении к видеоролику Бузова спросила у своего жениха, любит ли он ее на самом деле? И как ни странно, Манукян ответил, что это не любовь, а всего лишь игра на публику.