«Слабенькая, но в сознании»: подруга Бабкиной заявила, что певица вышла из комы

Подруга 70-летней артистки Надежды Бабкиной заявила, что всенародная любимица вышла из комы. Напомним, руководитель ансамбля «Русская песня» оказалась в больнице еще 1 апреля. Бабкина почувствовала себя плохо и сама приехала в медицинское учреждение. Врачи осмотрели исполнительницу, а затем приняли решение о госпитализации, а впоследствии и о переводе ее в реанимацию.

В субботу, 11 апреля, подруга Бабкиной Маргарита Королева рассказала, что артистку вывели из комы. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное, но от поддерживающей аппаратуры артистку не отключают.

«Она, конечно, очень слабенькая, но в сознании. Ее состояние стало стабильным, с положительной динамикой. Наша задача сейчас — помочь Надежде своей позитивной энергией», — отметила она в интервью «Комсомольской правде».

Также Королева пояснила, что сейчас к Бабкиной не пускают даже самых близких людей.

Пресс-атташе Бабкиной Александра Велор информацию же опроверг. Он заявил, что новость о возвращении Надежды в сознание – фейк. Близкие – Евгений Гор и Данила Заседателев – вовсе комментировать ситуацию отказываются