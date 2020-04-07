Надежда Бабкина могла подхватить коронавирус от любовника подруги

Мужчина приехал в Россию из Америки и оказался на юбилее певицы.

Приятельница Надежды Бабкиной заявила, что певица могла подхватить коронавирус от любовника своей подруги. Как известно, 19 марта звезда отмечала юбилей – ей исполнилось 70 лет. Поначалу Бабкина не планировала никаких торжеств. Обстановка из-за пандемии уже была неблагоприятной. В итоге она решила провести праздничный день со своим творческим коллективом и семьей.

«Надю прилетела поздравить подружка из Штатов. Дама приехала на банкет с новым любовником. Через несколько дней после застолья любовник подруги слег с коронавирусом. Надя понимала, что она в зоне риска, ведь все сидели за одним столом». Приятельница Надежды Бабкиной

По неподтвержденной пока родственниками информации, Бабкину несколько дней назад увезли в Коммунарку. У певицы высокая температура. По слухам, сейчас Надежда Георгиевна подключена к аппарату ИВЛ. По другим данным, звезда вовсе в коме, сообщает «Комсомольская правда».

Впрочем, молодой гражданский супруг Бабкиной певец Евгений Гор заявил, что его супруга дома. Якобы с ней все в порядке. Новости о том, что она в критическом состоянии, он назвал фейком.