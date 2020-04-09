Победивший рак Левкин рассказал, как помогает дочке справиться с онкологией

Дочка экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина борется с онкологией. Врачи диагностировали коварную болезнь в декабре прошлого года. Изначально подозревали глиому (неоперабельное злокачественное образование), но позже выяснилось, что у Виктории астроциотома III степени. С тех пор позади остались несколько курсов химиотерапии, операция по удалению опухоли и кардинальная смена имиджа: девушка решила расстаться с шикарными волосами и побрилась наголо.

Отец девушки, Владимир Левкин, уже видел новую прическу дочери и успел сказать ей комплимент.

«Сейчас, слава Богу, все нормально! То, что она сильный человек — это однозначно. Многие люди, глядя на нее, понимают, не надо волноваться. Надо просто идти к врачам и делать все, что рекомендуют, а когда человек волнуется и переживает, то все идет не так», — говорит Владимир Левкин в интервью порталу Telepogramma.pro.

Артист не из книг знает, что такое онкология. Он сам столкнулся с коварной болезнью. На пике популярности громом прозвучал диагноз: рак лимфатической системы, 4-я стадия. К тому моменту болезнь жила в организме уже семь лет. Полтора года певец провел в больнице, прошел 9 курсов химиотерапии, пережил сложную операцию, и здоровье пошло на поправку.

Для Виктории он находит особые слова поддержки.

«Когда узнали, сказал ей: «Посмотри на меня». Улыбнулся и добавил: «У тебя все будет хорошо». И она мне поверила», — вспоминает артист.

Он ни грамма не сомневается, что дочка тоже справится с болезнью.

«Она сильная и позитивная. Ведет нормальную жизнь, закончила институт, у нее группы волонтерства. Мы все ее поддерживаем», — объясняет Левкин.