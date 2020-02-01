«Я счастлив»: Владимир Левкин появился на публике с женой и подросшей дочкой

Владимир Левкин в свое время был участником группы «На-На». В последние годы он занимается сольным творчеством, а в 2015 году артист выпустил тройной альбом «Жизнь в 3D». Он нашел счастье и в личной жизни. Вместе с четвертой женой Мариной Ичетовкиной певец воспитывает дочку Нику, которой уже семь лет. Звезда отечественной эстрады не часто появляется на публике с семьей, но 1 февраля он сделал исключение.

Левкин появился в Кремлевском дворце на торжественной церемонии вручения премии «Будем жить!» ассоциации онкологических пациентов. Артист появился в костюме, футболке с принтом и элегантно повязанном шарфе. При нем были его любимые солнцезащитные очки. Компанию певцу составила его супруга, облачившаяся в белую блузку с руковами-фонариками и юбку в пол с цветочным декором.

Привел Владимир на мероприятие и свою подросшую дочку. Ника блистала в Кремле в белом платье с цветочным принтом, а ее голову украшал ободок. Сразу было заметно, что девочка унаследовала от мамы золотисто-рыжий цвет волос.

«Я счастлив. Семья со мной», — был лаконичен артист в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro. Пара с удовольствием пообщалась с прессой, а затем насладилась концертом. Добавим, что также гостями церемонии стали Бедрос Киркоров, Тамара Гвердцители, Дарья Донцова, Алина Яровая и другие известные персоны.