Дочь Владимира Левкина побрилась налысо после сложной операции

Дочь музыканта Владимира Левкина вот уже несколько месяцев борется с тяжелой болезнью. Врачи диагностировали у нее астроцитому головного мозга III степени, новообразование оказалось злокачественным.

После очередного сеанса химиотерапии и сложной операции 26-летняя Виктория поняла, что мечтает побриться налысо. Врачи предупредили, что в середине курса волосы начнут выпадать от агрессивных лекарств, но дожидаться этого момента пациентка не стала.

Девушка признается, что вместе с волосом «ушла дурная энергия» и теперь ей значительно легче.

«Мое эмоциональное состояние скачет от «готова завоевать весь мир» до «оставьте меня тут лежать, больше ничего не хочу». Между этими состояниями, меня преследует мысль, что срочно нужно побриться налысо», — написала Виктория в Instagram.

Затягивать со стрижкой девушка не стала и продемонстрировала подписчикам момент преображения.

«При других обстоятельствах я бы о-о-о-очень вряд ли решилась на подобный эксперимент», — делится девушка.

Подписчики желают Виктории здоровья и уверяют, что новая стрижка ей к лицу. Они уверены, что наследница артиста сумеет победить болезнь, пишет сайт «Актуальные новости».