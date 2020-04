У беременной невесты премьера Великобритании появились симптомы коронавируса

Буквально несколько дней назад стало известно о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Высокая температура и кашель однако не мешают ему управлять страной, однако его самоизоляция принесла серьезные последствия для его близких. У его беременной невесты, Кэрри Саймондс, также оказались симптомы CoViD-19. Девушка сообщила об этом в своем личном аккаунте в Twitter.

Саймондс написала, что сейчас ей уже заметно лучше и она не планирует делать тест, что довольно странно, ведь если девушка все же переболела коронавирусом, об этом стоит знать ее окружению. Также Кэрри заметила, что ей было страшно быть зараженной коронавирусом, ведь она беременна. Невеста премьер-министра выложила ссылку на подробную информацию о том, стоит ли бояться CoViD-19 женщинам в ее положении.

Being pregnant with Covid-19 is obviously worrying. To other pregnant women, please do read and follow the most up to date guidance which I found to be v reassuring: https://t.co/JPvIDeB3l6

— Carrie Symonds (@carriesymonds) April 4, 2020