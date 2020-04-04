«В Бразилии мужчины увеличивают себе ягодицы и грудные мышцы»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Наталья Подольская рассказала о ссорах с Владимиром Пресняковым»
Лера Кудрявцева

У беременной невесты премьера Великобритании появились симптомы коронавируса

Сам Борис Джонсон уже болен CoViD-19 и находится в самоизоляции.

У беременной невесты премьера Великобритании появились симптомы коронавируса
Кэрри Симондс и Борис Джонсон. Фото: globallookpress

Буквально несколько дней назад стало известно о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Высокая температура и кашель однако не мешают ему управлять страной, однако его самоизоляция принесла серьезные последствия для его близких. У его беременной невесты, Кэрри Саймондс, также оказались симптомы CoViD-19. Девушка сообщила об этом в своем личном аккаунте в Twitter.

Саймондс написала, что сейчас ей уже заметно лучше и она не планирует делать тест, что довольно странно, ведь если девушка все же переболела коронавирусом, об этом стоит знать ее окружению. Также Кэрри заметила, что ей было страшно быть зараженной коронавирусом, ведь она беременна. Невеста премьер-министра выложила ссылку на подробную информацию о том, стоит ли бояться CoViD-19 женщинам в ее положении.

Напомним, что ранее стало известно о том, что коронавирусом CoViD-19 заразились князь Монако Альбер II и британский принц Чарльз.

 

 

Тэги

Борис ДжонсонВеликобританиякоронавирусКэрри Саймондс
Loading...