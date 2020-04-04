«Китаянцы ели летучих мышей»: сын Симоньян поделился своей версией происхождения коронавируса

Сын Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна Баграт поделился своей версией происхождения коронавируса. Шестилетний мальчик в личном микроблоге мамы рассказал, что причиной распространения болезни стали летучие мыши, которых употребляли в пищу «китаянцы».

«Привет, меня зовут Баграт. В нашем мире завелся очень плохой вирус по имени коронавирус. Из-за того, что в этом Китае китаянцы ели летучих мышей. Короче: даже если вы не китаянцы, не ешьте мышей. А знаете, почему? Потому что летучие мыши – гадости!», — эмоционально высказался он.

Короткий спич мальчика изрядно повеселил фолловеров Маргариты. Те заявили, что услышали от Баграта лучшее разъяснение происходящего коллапса. «Я сразу исключила летучих мышей из меню», «Очень популярно все про китаянцев объяснил, молодец», «Баграт обязан стать ученым! Удивительные умозаключения для шестилетнего ребенка», «Устами младенца, как известно», — высказались они.

Отметим, что в России, по данным на 4 апреля, зафиксирован 4731 случай заболевания. За последние сутки цифра выросла на 582 человека. Выздоровели 333 пациента.