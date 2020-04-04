Пользователи Instagram начали делать копии произведений искусства

На самоизоляции может быть крайне скучно, особенно если работу из офиса не удалось перенести в домашние условия. Так что многие люди во всем мире мучаются от безделья и придумывают самые разные способы, чтобы себя развлечь.

Одним из таких стал новый флешмоб по пародированию всемирно известных шедевров живописи. Изначально все началось в Twitter, но сейчас и пользователи других соцсетей подхватили популярный тренд.

Жительница Голландии Аннелуз Оффисьер создала специальный аккаунт под названием Tussenkunstenquarantaine («Между искусством и карантином» в переводе на русский), куда теперь собираются фотографии всех тех, кто не отчаивается и способен творить в четырех стенах квартиры. Порой попадаются вполне впечатляющие работы, которые сложно отличить от оригинальных полотен.