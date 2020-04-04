«Работа у нас остановилась намертво»: Кортнев лишился заработков из-за коронавируса

Как отметил музыкант, никаких поступлений в семейный бюджет сейчас нет.

Музыкант Алексей Кортнев заявил, что пандемия коронавируса больно ударила по музыкантам. Все выступления и концерты отменены, как минимум, до 30 апреля. Причем это в лучшем случае.

«Работа у нас остановилась намертво. Как отменили концерты, никаких поступлений в бюджет нет». Алексей Кортнев

По словам лидера группы «Несчастный случай», сейчас он, как и все жители России, находится дома на самоизоляции. Певец стал больше времени уделять близким людям.

Как отметил музыкант, они придумали челлендж «Отжимаемся на один раз больше!» Начали с одного раза, а к концу месяца дойдут до тридцати – по количеству дней в апреле. На постоянной связи певец и с участниками своего музыкального коллектива. Они записывают песни на смартфоны. Правда, каждый из своего дома. В будущем, когда можно будет встречаться, они выпустят их на канале в YouTube, сообщает «Комсомольская правда».