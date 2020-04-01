«Меня не нужно жалеть»: Самойлова разоткровенничалась о разводе с Джиганом

Модель не стала скрывать, что расставание далось ей нелегко. Однако она не намерена унывать.

Всего за несколько недель идеальная, как многим казалось, семья разрушилась. Оксана Самойлова и Джиган после восьми лет брака расстались. Модель объявила об этом после того, как вернулась из Майами. Что произошло между ними, так и остается загадкой. Но даже рождение сына Давида не спасло их отношения. Девушка дала понять, что муж ее обманывал. Она намекнула на измены и праздную жизнь артиста.

Пока супруги продолжают жить в одном доме, так как находятся на карантине. Оксана всю себя посвятила четверым детям, а Джиган до недавнего времени веселился с друзьями, хоть и не должен был принимать гостей на самоизоляции. В новом посте Самойлова попросила, чтобы ее не жалели.

«Я сейчас не буду закрываться. За последние два месяца я уже пережила внутри весь первичный шок, вчерашний пост — новость для вас, я с этим уже живу. Меня не нужно жалеть», — заявила модель. «Я обязательно буду счастливой, по другому сценарию, но обязательно буду. Так что надеюсь, я найду в себе силы не грустить или хотя бы не грустить в Инстаграме», — добавила она.

Поклонники заверили, что лишь восхищаются супругой Джигана. Они одарили девушку комплиментами. К слову, рэпер перестал публиковать фото и видео после объявления о разводе. Многие уверены, что он попытается вернуть расположение возлюбленной. Оксана в свою очередь следит за подрастающими дочками и старается свою любовь дарить маленькому сыну, которому только месяц от роду.