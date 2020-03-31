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Первый канал поддержал «пухляша» из Little Big и объявил акцию «Танцуем дома»

В челлендже может принять участие любой желающий.

Первый канал поддержал «пухляша» из Little Big и объявил акцию «Танцуем дома»
Дима Красилов. Фото https://www.instagram.com/dimakrasilove/

Для тех, кто не знает, чем заняться во время недели здоровья, когда не нужно ходить на работу, Первый канал запустил акцию «Танцуем дома». Телевизионщики не скрывают — их вдохновил  танец харизматичного «пухляша» из Little Big Димы Красилова.

Об условиях челленджа рассказали на «Вечернем Урганте». Итак, чтобы выиграть в конкурсе и оказаться в эфире главной телекомпании страны, нужно станцевать в духе хореографии Дмитрия из клипа Uno, записав свои движения на камеру. Затем загрузить видео на сайт Первого или разместить его в соцсетях, обозначив хештегом #ТанцуемДома.

Оценивать танец будет профессиональное жюри во главе с Аллой Сигаловой.

«Танцевать нужно так, чтобы было задействовано максимальное количество мышц. И, главное, это должно быть в удовольствие», — объяснила хореограф и показала пример.

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