Первый канал поддержал «пухляша» из Little Big и объявил акцию «Танцуем дома»

Для тех, кто не знает, чем заняться во время недели здоровья, когда не нужно ходить на работу, Первый канал запустил акцию «Танцуем дома». Телевизионщики не скрывают — их вдохновил танец харизматичного «пухляша» из Little Big Димы Красилова.

Об условиях челленджа рассказали на «Вечернем Урганте». Итак, чтобы выиграть в конкурсе и оказаться в эфире главной телекомпании страны, нужно станцевать в духе хореографии Дмитрия из клипа Uno, записав свои движения на камеру. Затем загрузить видео на сайт Первого или разместить его в соцсетях, обозначив хештегом #ТанцуемДома.

Оценивать танец будет профессиональное жюри во главе с Аллой Сигаловой.