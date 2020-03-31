В Мадриде полиция задержала ловца покемонов, который нарушил карантин

Как выяснилось, далеко не все относятся серьезно к эпидемии коронавируса, которая распространяется по планете. Некоторые люди предпочитают не изменять своим привычкам и вместо домашнего карантина гуляют по улицам и даже активно пользуются виртуальными развлечениями.

Как сообщает издание El Mundo, в столице Испании — Мадриде на улице был задержан спокойно гуляющий 77-летний мужчина. Хотя в городе введен режим карантина, у дышащего свежим воздухом гражданина была «веская» причина покинуть жилище: он охотился на покемонов.

Именно так пожилой мужчина объяснил свои действия сотрудникам полиции, которые все же выписали ему штраф на неизвестную сумму.

По информации указанного выше издания, за один день сотрудники полиции задержали на улицах Мадрида 664 человека, которые без веской причины нарушили карантин.

Стоит отметить, что компания Niantic, разработчик приложения Pokemon Go, некоторое время назад облегчила своим игрокам условия и теперь для ловли покемонов не нужно покидать свои дома.