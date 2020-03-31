Малышева уверена, что в России не повторится итальянский сценарий с коронавирусом

Телеведущая в гостях у Гордона в программе «Док-ток» перечислила преимущества России перед европейской страной.

В эфире передачи «Док-ток» Александр Гордон в очередной раз поднял тему пандемии коронавируса, которую сегодня переживает планета. Самый печальный сценарий в настоящий момент разворачивается в Италии – страна является лидером в печальном рейтинге по числу летальных исходов от COVID-19.

Гордон предполагает, что все нарушения карантина, которые в данный момент фиксируются не только в Москве, но и по всей стране, могут привести к печальным последствиям – вплоть до итальянских. На что ведущая Первого канала Елена Малышева возразила.

«Нас нельзя сравнивать с Италией. Хотя бы потому, что у нас сохранена служба Санэпиднадзора, которой там уже давно нет. Поэтому мы на другой планете живем. У нас сохранены инфекционные больницы, их нигде в мире нет», — отчеканила телеведущая.

По данным на 30 марта в Италии 75528 заразившихся коронавирусной инфекцией, 11591 человек умерли, 14620 выздоровели. В России ситуация на 30 марта выглядит так: 1836 заболевших, 66 человек выздоровели, 9 умерших от COVID-19.

Напомним, с целью снижения распространения коронавируса по стране с 28 марта до 5 апреля введена нерабочая неделя. В Москве, Московской области и многих других регионах России действует режим обязательной самоизоляции.