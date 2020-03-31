«Шастала где попало»: Разин прокомментировал «коронавирусный» страх Кудрявцевой

После посещения вечеринки с участием Льва Лещенко, у которого диагностировали коронавирус, Лера Кудрявцева изолировалась от общества, отправив дочь и мужа за город.

Телеведущая всерьез опасается за свое здоровье и не готова рисковать близкими. Она сделала тест на COVID-19 и с нетерпением ждет результатов.

Большинство людей, знакомых с ситуацией, отнеслось к страхам Кудрявцевой с сочувствием, желая ей только благополучия. Не удержался от комментария и ее старый знакомый Андрей Разин. Однако, наряду с теплыми словами, у продюсера проскользнули и язвительные замечания.

«Если бы Лера не шастала где попало, а занималась семьей, дочкой и воспитанием своего собственного сына, я думаю, что у нее бы такой паники, как сейчас, не было. Поэтому, как говорится, Бог шельму метит. Тем не менее, желаю всем выздоровления и дай Бог, чтобы все были живы и здоровы», — написал он в личном блоге.

Отметим, что сам продюсер решил не «шастать» по Москве и отправился отсиживать карантин на Алтай к староверам. Здесь он гуляет по лесам, охотится и рыбачит.