Известный кантри-исполнитель Джо Диффи умер от коронавируса

Эпидемия коронавируса продолжает захватывать планету и, к сожалению, не все могут пережить встречу с главной опасностью этого года и при этом остаться в живых.

Издание NBC News сообщило о кончине известного в Америке исполнителя музыки в стиле кантри Джо Диффи. Певец умер в Нэшвилле, что в штате Теннесси. По сообщению журналистов, причиной смерти стали осложнения, вызванные вирусом COVID-19. На момент смерти артисту был 61 год.

Всего пару дней назад Джо сообщил миру о своем диагнозе и, что самое страшное, заметил, что он находится под пристальным вниманием врачей и получает все необходимое лечение. Однако специалисты в области медицины не смогли спасти певца.

За свою жизнь Диффи записал 12 альбомов, последний из которых вышел совсем недавно, в 2019 году.