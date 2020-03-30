Актеры фильма «Заражение» дали советы по борьбе с коронавирусом

С момента начала эпидемии коронавируса невероятно популярными стали фильмы-катастрофы о различных заболеваниях и о том, как человечество успешно с ними борется. Не исключением стала и картина «Заражение» с поистине звездным актерским составом из Мэтта Деймона, Кейт Уинслет и Лоуренса Фишборна.

Учитывая, что пандемия пока не думает остановиться, актеры приняли совместное решение и записали несколько видеороликов, в которых рассказали о том, чему они научились во время работы над проектом, а также дали советы на тему борьбы с эпидемией.

Кейт Уинслет провела полноценный мастер-класс по правильному мытью рук и показала, как проводить этот элементарный процесс максимально правильно.

Актер Мэтт Деймон поделился информацией о важности социальной дистанции. Он посоветовал людям стараться избегать массовых скоплений людей и по возможности не покидать свои квартиры.

Лоуренс Фишборн же заметил, что не стоит думать, будто бы коронавирус не доберется до вас, даже если вы проживаете в отдаленной точке мира. В опасности все и нужно быть готовым дать отпор эпидемии.