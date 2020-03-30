Пласидо Доминго был выписан из больницы после перенесенного коронавируса

Еще в середине марта стало известно о том, что известный оперный певец Пласидо Доминго подхватил коронавирус. Информацию об этой печальной новости исполнитель сам выложил на своей странице в Facebook. Главная проблема в том, что артисту уже 79 лет и он входит в потенциальную группу риска, болезнь для него могла быть смертельно опасна.

На тот момент Доминго рассказал, что находится в самоизоляции вместе со всеми членами своей семьи, чувствует себя хорошо и в госпитализации не нуждается, хотя у артиста появился кашель и температура. Позже он все же был госпитализирован, но уже в минувшее воскресенье, 29 марта, издание CNN сообщило о том, что артист был выписан из больницы после успешного лечения от коронавируса. К счастью, в данный момент со здоровьем Доминго все хорошо и COVID-19 ему больше не угрожает.