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Пласидо Доминго был выписан из больницы после перенесенного коронавируса

В минувшее воскресенье оперного певца выписали после лечения от COVID-19.

Пласидо Доминго был выписан из больницы после перенесенного коронавируса
Оперный певец Пласидо Доминго. Фото: Globallookpress

Еще в середине марта стало известно о том, что известный оперный певец Пласидо Доминго подхватил коронавирус. Информацию об этой печальной новости исполнитель сам выложил на своей странице в Facebook. Главная проблема в том, что артисту уже 79 лет и он входит в потенциальную группу риска, болезнь для него могла быть смертельно опасна.

На тот момент Доминго рассказал, что находится в самоизоляции вместе со всеми членами своей семьи, чувствует себя хорошо и в госпитализации не нуждается, хотя у артиста появился кашель и температура. Позже он все же был госпитализирован, но уже в минувшее воскресенье, 29 марта, издание CNN сообщило о том, что артист был выписан из больницы после успешного лечения от коронавируса. К счастью, в данный момент со здоровьем Доминго все хорошо и COVID-19 ему больше не угрожает.

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