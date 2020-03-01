В ожидании чуда: беременная Шубская снялась в фотосессии с Овечкиным

Дети покойной Веры Глаголевой до сих пор тяжело переживают кончину близкого человека. Актриса ушла из жизни после продолжительной болезни еще два года назад, в августе 2017 года. Известно, что бывшая жена Родиона Нахапетова боролась с онкологическим заболеванием. Однако несмотря на лечение, медикам так и не удалось спасти пациентку. За месяц до трагических событий Глаголева побывала на вечеринке по случаю свадьбы младшей наследницы. Отношения молодожены оформили в 2016 году и только спустя год, они решили устроить для родственников и друзей пышное торжество. Одним из самых важных гостей на празднике стала тёща хоккеиста Александра Овечкина.

Примечательно, что еще при жизни актриса одобрила выбор дочери. Вера Глаголева гордилась своим новым родственником. Так, мама Анастасии интересовалась спортивными успехами зятя. Она поддерживала Александра в непростые моменты, относясь к нему, как к сыну. Уже после кончины мамы — в августе 2018 года Шубская родила мужу первенца — сына Сергея. Этим летом крохе исполнится два года.

В феврале Анастасия подтвердила информацию о второй беременности. На личной страничке в Instagram возлюбленная хоккеиста опубликовала свежий снимок из недавней фотосессии, представ в кадре вместе с Овечкиным. Шубская подчеркнула округлившийся животик облегающим платьем. Ранее избранница спортсмена уточнила, что они с Александром с нетерпением ждут момента, когда смогут взять новорожденного малыша на руки.