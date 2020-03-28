СМИ: налоговая заморозила счета принадлежащих Бузовой ресторанов

Налоговая служба заморозила счета ресторанов, принадлежащих Ольге Бузовой. Напомним, телеведущая и певица достаточно давно испытывает проблемы с точками общепита, которые носят ее имя. В конце 2019 года внезапно стало известно, что оба ресторана, расположенных в Москве, закрылись, поскольку стали нерентабельны. Сотрудники соседних офисов, которые заглядывали в ресторан, признавались, что цены у Бузовой были выше средней рыночной, а еда – далеко не всегда вкусной. До последнего момента работала лишь точка, расположенная в Петербурге.

Судя по всему, закрытие грозит и ей. Mash сообщил, что налоговая ограничила действующий до недавнего момента счет. Причиной решения, скорее всего, стали многочисленные нарушения: в прошлом году проверка выявила отсутствие документации на алкогольную продукцию. Тогда владельцев точки оштрафовали на 100 тысяч рублей. С тех пор ситуация не решилась, в связи с чем контролирующие органы решили применить более жесткие санкции.

Сама Ольга ситуацию пока не прокомментировала. В свое время блогер вложила только в один из них более 10 миллионов рублей. Как будет развиваться ситуация в дальнейшем, станет известно позже.